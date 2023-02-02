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Байден призвал конгресс запретить «мусорные платежи»

Президент США Джо Байден призвал конгресс законодательно запретить «мусорные платежи»

Президент США Джо Байден призвал конгресс страны принять закон о запрете так называемых «мусорных платежей». Об этом он написал в Twitter.

К таким платежам Байден отнес доплату за то, чтобы сесть рядом со своим ребенком в самолете, курортный сбор за пребывание в отеле, плату за отказ от плана кабельного телевидения и сервисный сбор при покупке билетов на мероприятия.

«Пришло время конгрессу принять закон о предотвращении мусорных платежей», — написал он.

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