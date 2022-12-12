Минфин США предупредил о падении инфляции при риске «неожиданного шока»

Глава Минфина США Йеллен: инфляция упадет к концу 2023 года, но есть и риск рецессии

Экономика США все еще подвержена шокам и сохраняется риск рецессии, однако страна быстро восстановилась после пандемии, через год ожидается значительно снижение инфляции, рассказала Йеллен. В октябре инфляция В США составила 7,7%

Джанет Йеллен (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Инфляция в американской экономике к концу 2023 года снизится, этой динамике способствует снижение логистических издержек и цен на газ, заявила глава министерства финансов США Джанет Йеллен в интервью CBS.

«Думаю, к концу следующего года инфляция значительно снизится, если нет... неожиданный шок», — сказал министр.

Йеллен отметила, что экономика по-прежнему подвержена шокам, риск рецессии сохраняется, однако в США здоровые рынок труда, банковская система и предпринимательский сектор, страна быстро восстановилась после пандемии. Она также согласилась с утверждением журналистки, что механизм потолка цен на нефть является тонким балансированием между двух приоритетов — ограничить доходы России и сохранить присутствие ее топлива на мировом рынке.

«Ограничение цен вступило в силу только в начале этой недели. Но я бы сказала, что пока все хорошо», — отметила Йеллен.

Власти России критикуют введенный западными странами потолок цен и предупреждают, что не будут поставлять топливо в ущерб собственным экономическим интересам.

В октябре потребительская инфляция в США составила 7,7%.

«Более трети мировой экономики в этом или следующем году ждет сокращение, а в трех крупнейших экономиках (США, Европейского союза и Китая) продолжится стагнация. Иными словами, худшее еще впереди, и для многих людей ситуация в 2023 году будет восприниматься как рецессия», — заявил в октябре главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша. Он отметил, что худшее «еще впереди».

Американский президент Джо Байден не исключил, что экономика США по итогам этого года впервые с 1976-го обгонит по темпам роста китайскую, сославшись на «независимых экспертов». Аналогичный прогноз делали в мае аналитики Bloomberg.