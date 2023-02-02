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Суд счел нарушением приватности балкон галереи напротив квартир в Лондоне

Суд признал нарушением права на частную жизнь балкон музея Лондона с видом на апартаменты
Слева &mdash; балкон галереи Tate Modern, справа &mdash; окна жилого дома люкс-класса
Слева — балкон галереи Tate Modern, справа — окна жилого дома люкс-класса (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Жильцы четырех квартир дома люкс-класса в ЖК Нео Бэнксайд выиграли суд у лондонской галереи Тейт Модерн по делу о нарушении права на частную жизнь. Соответствующее решение вынес Верховный суд Великобритании, сообщает Reuters.

Поводом для судебного разбирательства стало открытие в галерее смотровой площадки, на которую выходят окна всех четырех квартир. На фотографии, которую опубликовало агентство, видно, что это окна протяженностью от пола до потолка. Смотровая площадка же представляет собой незастекленный балкон, с которого открывается вид на стоящий неподалеку дом. По данным сервиса «Яндекс.Карты», расстояние между ним и галереей составляет менее 50 м.

Балкон расположен на верхнем этаже нового крыла, которое галерея открыла в 2016 году, пишет агентство. Жители четырех квартир потребовали, чтобы Тейт Модерн запретила посетителям осматривать их квартиры. Один из истцов пожаловался суду, что посетители галереи постоянно наблюдают за происходящим в апартаментах, передает агентство.

Разбирательство продолжалось несколько лет. В 2019 году Высокий суд Лондона отклонил требования жильцов, предложив им закрыть окна жалюзи или шторами. Спустя год, в феврале 2020-го, суд высшей инстанции отклонил их апелляционную жалобу.

Однако на заседании 1 февраля суд пересмотрел решения нижестоящих инстанций и удовлетворил иск (три голоса против двух). «Истцы не могут быть принуждены жить за занавесками или с опущенными шторами в течение всего дня каждые сутки, чтобы защитить себя от вторжения, вызванного неправильным использованием [галереей] Тейт [Модерн] своей земли», — написал судья Джордж Леггатт в заключении.

Он сравнил пребывание владельцев квартир в доме с жизнью в зоопарке и назвал такие условия невыносимыми. Через смотровую площадку ежедневно проходят сотни тысяч человек, которые фотографируются на ней, а после размещают снимки в социальных сетях, указал судья.

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Иск направили в Высокий суд Лондона. Теперь он должен установить судебный запрет на наблюдение за квартирами, или обязать галерею выплатить компенсацию истцам за ущерб.

Галерея Тейт Модерн открылась в помещении бывшей электростанции Bankside Power Station на южном берегу Темзы в 2000 году. Она является одним из наиболее популярных музеев мира. В галерее представлено современное искусство XX века.

Теги
Лондон Великобритания апартаменты частная жизнь галерея Иск
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