«Украинская правда»: ГБР Украины проводит обыски у руководителей налоговой службы в Киеве

«Украинская правда» узнала об обысках в киевской налоговой службе

Фото: dbr.gov.ua / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски у руководителей налоговой службы Киева, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Обыски прошли у исполняющей обязанности председателя столичной налоговой (как уточняет «Обозреватель», эту должность занимает Оксана Датий) и заместителя начальника главного управления Государственной налоговой службы в Киеве. По данным собеседников «Украинской правды», следователи расследуют незаконное получение возмещения НДС из государственного бюджета.

Представителей налоговых органов подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением. Из-за их действий в теневой оборот попало более 30 млрд грн (более 57 млрд руб.) государственных средств, считает следствие.

В декабре первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что в украинском парламенте создали временную следственную комиссию (ВСК) для расследования возможных нарушений законодательства должностными лицами, в том числе Государственной налоговой службы Украины.