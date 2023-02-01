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«Узбекские железные дороги» приостановили перевозки в Афганистан

Компания «Узбекские железные дороги» 1 февраля приостановила перевозки в Афганистан
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

«Узбекские железные дороги» приостановили перевозки в Афганистан из-за невыполнения принятых на себя Кабулом обязательств по техническим работам. Об этом говорится в сообщении узбекистанской компании в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Перевозки осуществлялись по железной дороге Галаба — Хайратон. В конце декабря представители двух стран согласовали план мероприятий по техническим работам на территории Афганистана к 1 февраля этого года.

«В связи с тем, что Управление железных дорог Афганистана не успевает в срок реализовать согласованные меры, объявляется, что железнодорожные перевозки в Афганистан будут приостановлены с 1 февраля», — говорится в сообщении.

Компания «Согдиана Транс» и администрация Афганской железной дороги согласовали перечень работ, договорились о новом контракте до 27 января «и подписали соответствующий протокол».

Чтобы обеспечить непрерывность грузоперевозок, «Согдиана Транс» будет помогать доставке грузов в Афганистан автомобильным транспортом. Перевозка будет осуществляться из логистических центров Термеза (город на юге Узбекистана) и через Термезский речной порт.

Железную дорогу Хайратон — Мазари-Шариф в Афганистане построили в 2010 году. Это один из основных транзитных путей для товаров из страны, пишет Kun.uz. По железной дороге импортируют продовольственные и строительные материалы и сжиженный газ из Китая, России и Средней Азии.

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Теги
Афганистан Узбекистан железные дороги грузоперевозки
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