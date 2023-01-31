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В России снизилось число погибших в результате преступлений

МВД: число погибших в результате преступлений в России снизилось на 9% и составило 21 тыс.
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В 2022 году в результате преступлений погибли 21,2 тыс. человек, следует из статистики МВД. Этот показатель снизился на 9,1% по сравнению с предыдущим годом.

Количество людей, здоровью которых был причинен тяжкий вред, составило 32,6 тыс. (минус 0,7%). Ущерб от преступлений — 748,3 млрд руб. (минус 10,3%). Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений сократился с 27,9% в 2021 году до 27,3% в прошлом.

Больше всего преступлений — это хищения чужого имущества: кражи (697,6 тыс., минус 4,6%), мошенничество (343,1 тыс., плюс 1%), грабежи (29,2 тыс., минус 7,1%).

Всего в 2022 году зарегистрировано около 1 966 800 преступлений. Это на 1,9% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Преступность выросла в 28 субъектах и снизилась в 57. В числе регионов, где отмечены наибольшие темпы прироста числа зарегистрированных преступлений, оказались Ярославская область (плюс 14,3%), Томская область (плюс 10,5%), Чукотский автономный округ (плюс 8,8%), Самарская область (8,7%). Наименьшие темпы прироста — в Чечне (минус 22,8%), Туве (минус 22%), Ненецком автономном округе (минус 19,5%). Более 80% преступлений регистрируются в городах и поселках городского типа.

Количество преступлений с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств выросло по сравнению с 2021 годом на 32,4% и достигло 6,2 тыс. Сильнее всего этот показатель вырос в Курской области: там прирост составил 671,4%. На втором и третьем местах — Белгородская область (плюс 290,5%) и Москва (плюс 276,2%), за ними идут Ненецкий автономный округ (плюс 150%) и Крым (плюс 138,5%). Количество подобных нарушений снизилось в Севастополе (минус 80%), Сахалинской (минус 64,7%) и Мурманской областях (минус 50%).

Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, уменьшилось на 1,1% и составило 177,7 тыс.

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Увеличилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства: их зарегистрировано 40,2 тыс., что на 10,3% больше, чем в 2021 году. 80% из них пришлись на граждан стран СНГ.

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