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Росздравнадзор проверит клиники, где онкобольных лечат заклинаниями

Росздравнадзор проверит сеть клиник «Здравница», где пациентов лечат от рака заклинаниями
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Росздравнадзор проверит деятельность сети клиник ООО «Здравница», где онкологические заболевания лечат альтернативными методами. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

13 января газета «Известия» написала, что в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске действует сеть клиник с лицензиями, оформленными на ООО «Здравница», основатель которых Дмитрий Раевский широко практикует не предусмотренные лицензией услуги.

Пациенты клиники рассказали «Известиям», что заплатили человеку, называющему себя онкопсихологом и «волшебным доктором», от нескольких десятков тысяч до 1,5 млн руб., но не были исцелены. По их словам, в клиниках сети от онкологических заболеваний и расстройств аутистического спектра лечат народными песнями и наложением рук. Пациенты, с которыми пообщалось издание, не заключали с клиниками договоров, а деньги переводили на карты третьих лиц либо отдавали наличными.

Сам Раевский называет свои результаты в лечении онкобольных «сумасшедшими» и «очень классными» и заявляет, что «снял диагнозы у полутора тысяч аутистов».

По словам адвоката Евгения Розенберга, в действиях Раевского могут быть признаки мошенничества — ст. 159 УК. При этом, согласно российским законам, альтернативной медициной может заниматься любой гражданин при наличии разрешения властей. «Но если речь идет не об отсутствии разрешения, а о деятельности, которая конспирируется под народную медицину, если люди раздают заведомо невыполнимые обещания с целью завладения денежными средствами, то это уже уголовное дело. В зависимости от количества пострадавших, суммы ущерба и общественной опасности за такое деяние грозит до 10 лет тюрьмы», — пояснил адвокат.

Теги
медицина проверка Росздравнадзор мошенничество
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