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Путин продлил срок службы полпреда президента в ЮФО до 2024 года

Путин продлил срок госслужбы полпреда президента в ЮФО Устинова до февраля 2024 года
Владимир Устинов
Владимир Устинов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Срок государственной службы полномочного представителя президента в Южном федеральном округе Владимира Устинова продлен до 24 февраля 2024 года. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Устинов занимает должность с апреля 2008 года. В июне 2016-го он был переназначен полпредом укрупненного Южного федерального округа, в который вошел Крымский федеральный округ. В июне 2018 года его переназначили во второй раз, в феврале 2022-го — продлили срок госслужбы до февраля 2023 года.

В апреле прошлого года Минфин США внес Устинова в свой расширенный санкционный список вместе с другими полномочными представителями президента. Санкции подразумевают блокировку любой собственности попавших в список лиц на территории США, а также компаний, в которых они имеют долю 50% или больше.

В 2020 году Устинов заработал 16,1 млн руб., в 2021 году — 16,7 млн руб. Согласно последней декларации, Устинову принадлежат шесть земельных участков общей площадью 18,1 тыс. кв. м, три жилых дома общей площадью около 2,3 тыс. кв. м, квартира площадью 148,2 кв. м и три гаража.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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