Twitch оштрафовали на 3 млн руб. за интервью с Арестовичем
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал стриминговую платформу Twitch на 3 млн руб. за отказ удалить интервью с внештатным советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем, передает «РИА Новости».
«Twitch Interactive, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление запрещенной информации). Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн руб.», — зачитал постановление судья.
В базе суда говорится, что дело зарегистрировали 15 августа. Дело рассматривал судья участка № 422 Тимур Вахрамеев.
Это не первое дело в отношении Twitch о распространении фейков. В июле на сервис составили протокол по той же статье, дело рассматривал Вахрамеев. 16 августа платформе также назначили штраф, сумма которого в документе скрыта. «РИА Новости» пишет, что тогда речь шла о 2 млн руб.
В заключении суда говорилось, что внимание Роскомнадзора привлекла вырезка из интервью с беженкой из украинского города Буча, в которой содержались недостоверные сведения о российской спецоперации на Украине. Сторона защиты со ссылкой на экспертное заключение утверждала, что в материале информации о спецоперации нет вообще. Суд доказательство не принял.
Также агентство пишет, что суду передали на рассмотрение еще один (третий) протокол в отношении Twitch по той же статье. В базе суда информации об этом пока нет.
После начала военной операции Роскомнадзор обязал СМИ опираться на данные официальных российских источников при освещении спецоперации на Украине. В марте власти ввели уголовную ответственность за фейки о действиях российских военных в рамках спецоперации. За публичное распространение такой информации предусмотрен штраф до 1,5 млн руб., принудительные работы или лишение свободы сроком до трех лет. При наличии отягчающих факторов свободы могут лишить на 15 лет.