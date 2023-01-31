Движение по Крымскому мосту возобновили после ремонта
Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное ранее из-за ремонта, возобновили, сообщила пресс-служба Минтранса в телеграм-канале.
«Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено. Сегодня в 06:30 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — сказано в сообщении.
Ремонт моста начался после теракта, который произошел в октябре 2022 года. В результате взрыва грузовика обрушились два автомобильных пролета, погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся украинские спецслужбы, Киев свою причастность к взрыву отрицал.
Ремонт моста должен завершиться в марте 2023 года. На это время Минтранс предложил альтернативный автодорожный маршрут в Крым, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.