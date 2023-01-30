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Один человек пострадал при нападении с ножом в метро Брюсселя

Один человек ранен после нападения преступника с ножом в центре Брюсселя
Станция метро Шуман в Брюсселе&nbsp;
Станция метро Шуман в Брюсселе  (Фото: Wikimedia Commons)

На станции метро Schuman в центре Брюсселя неизвестный с ножом напал на человека, сообщил бюргермейстер (мэр) города Филипп Клозе на своей странице в Twitter

«Преступник был оперативно задержан», — написал градоначальник.

Как передает корреспондент издания RTBF, в результате инцидента ранен один человек. По словам очевидцев, сначала мужчина напал на молодого человека в вагоне метро, а затем выбежал на станцию и попытался напасть на женщину с коляской.

В январе прошлого года в брюссельском метро неизвестный толкнул женщину под поезд. Инцидент произошел на станции Rogier. Машинист успел остановить вагон. Очевидцы помогли женщине подняться с путей на платформу. Ее и машиниста доставили в больницу. После осмотра им разрешили вернуться домой.

Теги
Бельгия Брюссель нападение полиция
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