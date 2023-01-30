Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 75,78 (+0,37) Инвестиции, 16:14
Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 69,59 (+0,26) Инвестиции, 16:14
Госагентства назвали вероятную дату послания Путина Федеральному собранию Политика, 21:11
Рязанский депутат предрек школьникам, что они будут «валяться на помойке» Общество, 21:09
Польша заявила о коалиции с британцами против допуска России на ОИ Спорт, 21:05
Фетисов назвал Халла ярким послом профессионального хоккея для России Спорт, 20:59
Bloomberg сообщил об историческом кризисе на рынке микрочипов Экономика, 20:58
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:50
Лавров заявил об адаптации российской экономики к «новым реалиям» Политика, 20:47
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
Экс-посол США предложил обязать Зеленского не атаковать Россию с F-16 Политика, 20:45
Алиев заявил о готовности «сто лет» снабжать Европу энергией Политика, 20:40
Посольство назвало слова Джонсона о разговоре с Путиным путем к эскалации Политика, 20:23
«Сбер» выпустил умеющие шептать «умные» колонки Технологии и медиа, 20:00
МИД Ирана назвал подозрительными слова Подоляка об ударах по Исфахану Политика, 19:59
Захарова назвала «важную задачу» нового посла США в России Политика, 19:51
Украинский футболист назвал объятия с Головиным «секундной провинностью» Спорт, 19:43
Общество ,  
0 

Рязанский депутат предрек школьникам, что они будут «валяться на помойке»

Рязанский депутат сказал школьникам, что они будут «три дня не жрамши валяться на помойке»

Рязанский депутат предрек школьникам, что они будут «валяться на помойке»
Video

Депутат Рязанской облдумы от КПРФ Роман Вереин предсказал местным школьникам, что они будут «валяться на помойке, стрелять бухло и бычки на улицах». Инцидент произошел на уроке профориентации в городе Касимове, сообщает издание РЗН.ИНФО.

Темой встречи были перспективы работы в сфере сельского хозяйства. Выступление Вереина прозвучало в конце мероприятия.

«Три дня не жрамши сидел когда-нибудь? Без копейки денег неделю кто-нибудь сидел, нормально? Скучно? Скучно. Молодцы! Для чего мы вас здесь собрали? Мы вас сюда пригласили для чего? Вникайте. Когда через некоторое время кто-то из вас окажется под экономическим плинтусом, на днище социальной жизни, будет валяться на помойке, стрелять бухло, бычки на улицах... Я изъясняюсь понятно? Не говорите, что мы вас не собирали, не предупреждали и не ориентировали. Ясно?..» — сказал депутат.

Видеозапись своего выступления депутат опубликовал во «ВКонтакте». «Не добавить, ни прибавить!» — говорится в описании к видео.

Теги
Рязанская область депутат КПРФ школьники
Материалы по теме
Депутат Госдумы Шеремет предложил поменять статус спецоперации на Украине
Политика
Российских депутатов обязали уведомлять о поездках за рубеж
Политика
Депутаты и сенаторы предложили ужесточить контроль за оборотом спирта
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter