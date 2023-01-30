Рязанский депутат предрек школьникам, что они будут «валяться на помойке»
Депутат Рязанской облдумы от КПРФ Роман Вереин предсказал местным школьникам, что они будут «валяться на помойке, стрелять бухло и бычки на улицах». Инцидент произошел на уроке профориентации в городе Касимове, сообщает издание РЗН.ИНФО.
Темой встречи были перспективы работы в сфере сельского хозяйства. Выступление Вереина прозвучало в конце мероприятия.
«Три дня не жрамши сидел когда-нибудь? Без копейки денег неделю кто-нибудь сидел, нормально? Скучно? Скучно. Молодцы! Для чего мы вас здесь собрали? Мы вас сюда пригласили для чего? Вникайте. Когда через некоторое время кто-то из вас окажется под экономическим плинтусом, на днище социальной жизни, будет валяться на помойке, стрелять бухло, бычки на улицах... Я изъясняюсь понятно? Не говорите, что мы вас не собирали, не предупреждали и не ориентировали. Ясно?..» — сказал депутат.
Видеозапись своего выступления депутат опубликовал во «ВКонтакте». «Не добавить, ни прибавить!» — говорится в описании к видео.