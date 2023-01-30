В РАНХиГС решили научить чиновников благодарить граждан и извиняться

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Президентская академия (РАНХиГС) выпустила сборник специальных методических рекомендаций для чиновников, в котором предложила им избавляться от канцелярита при общении с гражданами, благодарить их, извиняться за допущенные ошибки, а также не пренебрегать ответами на комментарии в соцсетях. Сборник под названием «Министерство доверия: как государству общаться с гражданами» опубликован на сайте академии.

«Ориентироваться на единственную цель — донести мысль ясно для аудитории без опыта контакта со стилем официальных документов; помнить, что канцелярит увеличивает и без того немалую дистанцию между обычным гражданином и органами власти», — говорится в тексте сборника.

По словам автора сборника, исполнительного директора Центра понятного языка Высшей школы государственного управления РАНХиГС Юлии Андреевой, в коммуникации государственных служб с гражданами практически отсутствует «тактика благодарности».

Важно не только доступным языком ответить на обращение гражданина и извиниться за допущенные ошибки, но и создать правильную эмоциональную тональность, «проявить эмпатию, поддержать адресата (если требуется), а не просто прислать ему максимально обезличенный ответ-отписку», говорится в материалах. Создатель сборника советует также подкреплять информацию ссылками на нормативно-правовые акты и делать это разумно.

Отдельно в сборнике затронули общение госструктур и граждан в социальных сетях. В нем, считает автор, должен преобладать разговорный и публицистический стили, отсутствовать канцелярит и «сухие» ответы на комментарии. Кроме того, советуется не оставлять вопросы граждан без ответа, даже если ответа на задаваемый вопрос у сотрудника нет «здесь и сейчас».

В середине лета Минпросвещения рекомендовало сделать знание русского языка одним из условий поступления на государственную службу и обязать органы государственной власти «создавать условия для соблюдения должностными лицами норм и правил современного русского языка».

Согласно проекту закона, готовые законы, обращения, заявления и любые другие нормативные акты перед публикацией должны будут пройти «профессиональную проверку» соответствия нормам языка и редактирование.

В конце декабря 2022 года «Единая Россия» разработала кодекс публичного позиционирования депутата Госдумы. В числе рекомендаций были в том числе и советы не писать посты в соцсетях в неадекватном состоянии и не выкладывать в соцсети предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны.

Кодекс состоит из 11 пунктов, в нем также были примеры под рубрикой «Так делать не надо!».