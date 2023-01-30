На «Авиамоторной» Большой кольцевой линии метро появились эскалаторы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 75,41 (+0,07) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 69,34 (+0,21) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Шольц призвал прекратить обсуждение в Германии истребителей для Украины Политика, 15:01
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 15:00
Друг Николая Дроздова рассказал, что он идет на поправку Общество, 14:51
Власти Финляндии связались с Турцией сразу после слов Эрдогана о НАТО Политика, 14:49
Премьер Польши назвал условия возможной передачи Украине F-16 Политика, 14:47
Не откладывать жизнь на потом: как научиться ставить цели и достигать их Pro, 14:43
Александр Емельяненко пожелал легкой победы брату Федору в последнем бою Спорт, 14:39
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
Стоимость компаний богатейшего человека Индии за 3 дня упала на $72 млрд Инвестиции, 14:38
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 14:37
Минобороны России сообщило о наступлении на трех направлениях Политика, 14:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:26
МИД Ирана вызвал посла Украины из-за оценок Подоляка взрывов на заводах Политика, 14:17
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 14:13
Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и метели вечером 30 января Город, 14:09
Город ,  
0 

На «Авиамоторной» Большой кольцевой линии метро появились эскалаторы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Во втором вестибюле станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро полностью смонтированы три эскалатора. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что они соединяют кассовый зал с подземным пешеходным переходом второго, строящегося вестибюля — он позволяет пассажирам попасть на «Авиамоторную» со стороны улиц Авиамоторная и Красноказарменная.

Вице-мэр рассказал, что длина новых эскалаторов по наклонному ходу — 10,5 м, а эскалаторного полотна — 22 м, кроме того, в вестибюле появится лифт для маломобильных групп граждан. Также в нем полностью завершены монолитные работы, а в переходе начался монтаж композитных водоотводящих зонтов. Бочкарев уточнил, что такие конструкции выполняют одновременно функцию потолка и стен, при этом ведется укладка пола гранитом.

Юрий Кравцов, гендиректор инжинирингового холдинга «Моспроект», который выступает генподрядчиком и генеральным проектировщиком новых линий и станций метро, пояснил значимость второго вестибюля будущей станции БКЛ. Авиамоторная и Красноказарменная улицы отделены от нее железнодорожными путями Казанского направления МЖД. Сейчас пассажиры, чтобы войти на станцию «Авиамоторная», вынуждены обходить по путепроводу на шоссе Энтузиастов. Новый же вестибюль и переход под железной дорогой сделают путь к метро гораздо быстрее и удобнее. Глава «Моспроекта» напомнил, что проходка тоннеля будущего перехода выполнялась в сложных гидрогеологических условиях с помощью горнопроходческого комбайна — при этом движение поездов на железной дороге не останавливалось.

Кравцов рассказал и о ходе сооружения новой станции. Он сообщил, что в кассовом зале второго вестибюля продолжаются архитектурно-отделочные работы. Строители устанавливают на стенах направляющие, на которых будут монтировать мраморные панели. А пол зала ранее был полностью выложен гранитом.

Станция «Авиамоторная» наряду с «Электрозаводской» и «Лефортово» входит в состав северо-восточного участка БКЛ, но пока функционирует в составе Некрасовской ветки метро. В этот участок также включены три новые станции — «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща», а также соединительная ветка в электродепо «Нижегородское». Летом Андрей Бочкарев рассказал, что «Авиамоторную» превратят в транспортно-пересадочный узел — в его составе, возле вестибюля БКЛ, разместят трамвайное кольцо с конечной станцией.

Теги
Андрей Бочкарев Московский метрополитен Авиамоторная
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter