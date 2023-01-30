На «Авиамоторной» Большой кольцевой линии метро появились эскалаторы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Во втором вестибюле станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро полностью смонтированы три эскалатора. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что они соединяют кассовый зал с подземным пешеходным переходом второго, строящегося вестибюля — он позволяет пассажирам попасть на «Авиамоторную» со стороны улиц Авиамоторная и Красноказарменная.

Вице-мэр рассказал, что длина новых эскалаторов по наклонному ходу — 10,5 м, а эскалаторного полотна — 22 м, кроме того, в вестибюле появится лифт для маломобильных групп граждан. Также в нем полностью завершены монолитные работы, а в переходе начался монтаж композитных водоотводящих зонтов. Бочкарев уточнил, что такие конструкции выполняют одновременно функцию потолка и стен, при этом ведется укладка пола гранитом.

Юрий Кравцов, гендиректор инжинирингового холдинга «Моспроект», который выступает генподрядчиком и генеральным проектировщиком новых линий и станций метро, пояснил значимость второго вестибюля будущей станции БКЛ. Авиамоторная и Красноказарменная улицы отделены от нее железнодорожными путями Казанского направления МЖД. Сейчас пассажиры, чтобы войти на станцию «Авиамоторная», вынуждены обходить по путепроводу на шоссе Энтузиастов. Новый же вестибюль и переход под железной дорогой сделают путь к метро гораздо быстрее и удобнее. Глава «Моспроекта» напомнил, что проходка тоннеля будущего перехода выполнялась в сложных гидрогеологических условиях с помощью горнопроходческого комбайна — при этом движение поездов на железной дороге не останавливалось.

Кравцов рассказал и о ходе сооружения новой станции. Он сообщил, что в кассовом зале второго вестибюля продолжаются архитектурно-отделочные работы. Строители устанавливают на стенах направляющие, на которых будут монтировать мраморные панели. А пол зала ранее был полностью выложен гранитом.

Станция «Авиамоторная» наряду с «Электрозаводской» и «Лефортово» входит в состав северо-восточного участка БКЛ, но пока функционирует в составе Некрасовской ветки метро. В этот участок также включены три новые станции — «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща», а также соединительная ветка в электродепо «Нижегородское». Летом Андрей Бочкарев рассказал, что «Авиамоторную» превратят в транспортно-пересадочный узел — в его составе, возле вестибюля БКЛ, разместят трамвайное кольцо с конечной станцией.