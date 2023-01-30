В МИДе выразили надежду на равноправный диалог с Европой после смены там власти

В МИДе выразили надежду на диалог с Западом после смены власти в Европе

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Евросоюз и США утратили культуру дипломатии и переговоров, на данном этапе выстроить с ними диалог не получится, возможно, это удастся сделать после смены власти на Западе, говорится в публикации российского МИДа с ответами на вопросы СМИ к пресс-конференции по итогам работы ведомства в прошлом году.

«Не теряем надежды, что рано или поздно увидим в Европе такие политические силы, которые будут способны опираться на собственные национальные интересы, а не на стремление угодить кому-то «за океаном». Тогда и договариваться будет с кем», — говорится в заявлении.

Также ведомство отмечает, что «недоговороспособность и лживость» Запада подкрепляют решение развивать в первую очередь южный и восточный векторы внешней политики.

В ходе пресс-конференции 18 января Лавров потребовал от западных стран «честного разговора», заявив, что созданные для диалога международные организации используются «для того, чтобы продвигать тот самый курс на доминирование США и под ними всего остального Запада».

Тогда Лавров выразил мнение, что «на данном этапе <...> не нужно какие-то инициативы проявлять на тех направлениях, которые Запад сам закрыл».