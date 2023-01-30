«РИА Новости» показало видео удара по ВСУ из миномета «Тюльпан» в ДНР
Агентство «РИА Новости» показало видео удара военнослужащих из 1-й Славянской бригады по боекомплекту украинских войск под Донецком, его нанесли из самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 «Тюльпан». Запись агентство опубликовало в телеграм-канале.
На кадрах видны наведение прицела, выстрел и последующий взрыв.
Перед ударом оператор-корректировщик определил и передал координаты места, где дислоцированы войска противника, минометному расчету, пишет агентство. После этого разведчик бригады приступил к наведению орудия на противника, сообщается в записи.
Самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» калибра 240-мм были приняты на вооружение советской армии в 1971 году. Ими заменили буксируемые минометы этого же калибра. «Тюльпан» может стрелять обычными осколочно-фугасными боеприпасами, зажигательными минами «Сайда», активно-реактивными минами с повышенной дальностью стрельбы. Калибр в 240 мм позволяет миномету вести огонь также ядерными боеприпасами мощностью 2 кт в тротиловом эквиваленте. На сегодняшний день это самый крупнокалиберный миномет в мире.