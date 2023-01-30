«РИА Новости» показало видео удара по ВСУ из миномета «Тюльпан» в ДНР

Агентство «РИА Новости» показало видео удара военнослужащих из 1-й Славянской бригады по боекомплекту украинских войск под Донецком, его нанесли из самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 «Тюльпан». Запись агентство опубликовало в телеграм-канале.

На кадрах видны наведение прицела, выстрел и последующий взрыв.

Перед ударом оператор-корректировщик определил и передал координаты места, где дислоцированы войска противника, минометному расчету, пишет агентство. После этого разведчик бригады приступил к наведению орудия на противника, сообщается в записи.