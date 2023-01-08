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«РИА Новости» показало кадры применения самого мощного в мире миномета

«РИА Новости»: ВС России применили против ВСУ самый мощный в мире миномет 2С4 «Тюльпан»

Российские военные в зоне спецоперации на Украине применили самый мощный в мире самоходный миномет 2С4 «Тюльпан», кадры опубликовало агентство «РИА Новости».

На видео оператор беспилотника 1-й Славянской бригады корректирует огонь 240-мм снарядами, которые предназначены для уничтожения фортификационных сооружений, крупных скоплений техники и живой силы противника.

Также на кадрах видны точные попадания в цель и объемные взрывы, разрушающие бетонные укрепления украинского военного объекта, отмечает агентство.

Самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» были приняты на вооружение советской армии в 1971 году, сменив буксируемые минометы этого же калибра. «Тюльпан» может стрелять обычными осколочно-фугасными боеприпасами, зажигательными минами «Сайда», активно-реактивными минами с повышенной дальностью стрельбы. Калибр в 240-мм позволяет миномету вести огонь также ядерными боеприпасами мощностью 2 кт в тротиловом эквиваленте. На сегодняшний день это самый крупнокалиберный миномет в мире.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, назвав ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны. В ответ Украина ввела военное положение и объявила мобилизацию.

Госкорпорация «Ростех» ранее сообщала, что «Тюльпаны» продолжают поступать в войска, наряду с самоходными артиллерийскими установками Мста-С, «Малка», «Акация» и «Гиацинт-С», тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А «Солнцепек», а также комплексами артиллерийской разведки, связи и машинами управления.

Теги
миномет Военная операция на Украине ВСУ
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