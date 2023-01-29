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Хинштейн заявил, что «Голубой щенок» не запрещен как «пропаганда ЛГБТ»

Хинштейн: мультфильм «Голубой щенок» не попадает под закон о «пропаганде ЛГБТ»
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Саша Савельева / ТАСС)

Закон о запрете «пропаганды ЛГБТ» не касается мультфильма «Голубой щенок», заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Он также написал в своем телеграм-канале, что запрет не распространяется на слово «радуга», если речь идет о семицветном символе. Под действие закона попадает только «кастрированный» символ ЛГБТ, «где отсутствует голубой цвет».

Хинштейн заявил об этом после того, как театральный фестиваль «Радуга» поменял название на «Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева». Директор ТЮЗа и руководитель фестиваля Светлана Лаврецова пояснила, что слово «радуга» убрали «на опережение» из-за запрета «пропаганды ЛГБТ».

«Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ <...>. С одной стороны, мы наблюдаем, до какого маразма это доходит в окружающей реальности. С другой — это наш бренд», — сказала она.

Хинштейн призвал «сохранять здравый смысл и не впадать в крайности». Он подчеркнул, что «до маразма» доходит «не реализация наших законов, а «подобные шаги».

Теги
Александр Хинштейн ЛГБТ мультфильм
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