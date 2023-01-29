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Солдат Южной Кореи случайно открыл стрельбу недалеко от границы с КНДР

Южнокорейский солдат по ошибке выстрелил из пулемета неподалеку от границ КНДР

Южнокорейский солдат по ошибке открыл огонь из пулемета во время учений неподалеку от границы с Северной Кореей, сообщает Yonhap. Военные немедленно проинформировали КНДР о том, что стрельба была непреднамеренной.

Всего солдат допустил четыре выстрела из пулемета в восточной провинции Канвондо. При этом на учениях стрельба не планировалась. По словам чиновников, воинская часть несколько раз проинформировала Северную Корею по радио, что стрельба произошла случайно, после чего усилила состояние готовности к чрезвычайным ситуациям. «Особых признаков с северокорейской стороны не наблюдается, ведется расследование точных обстоятельств инцидента», — отметил представитель подразделения.

В мае 2020 года не менее четырех пуль из КНДР попали в пост охраны Южной Кореи в центральной части демилитаризованной зоны (при этом никаких жертв зафиксировано не было), что вызвало ответный огонь со стороны южнокорейских военных. Это была первая за много лет перестрелка между странами.

Теги
Южная Корея КНДР стрельба
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