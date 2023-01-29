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В США распустили ответственное за убийство афроамериканца подразделение

Полиция США расформировала подразделение SCORPION, жертвой которого стал афроамериканец

Специализированное полицейское подразделение SCORPION, в состав которого входили несколько офицеров города Мемфис (штат Теннесси) распущено после публичного обнародования видео, на котором сотрудники правоохранительных органов убивают афроамериканца. Об этом заявили в департаменте полиции Мемфиса.

«В процессе внимательного прислушивания к словам семьи Тира Николса, общественных лидеров и непричастных [к убийству] офицеров, которые качественно выполняли свою работу, в интересах всех навсегда распустить подразделение SCORPION», — говорится в сообщении департамента. Уточняется, что полицейские, приписанные к «скорпионам», «безоговорочно согласны» с этим решением.

В полицейском управлении Мемфиса отметили, что «крайне важно» предпринять активные действия для «исцеления» всех пострадавших.

Инцидент произошел 7 января. Полицейские остановили автомобиль 29-летнего афроамериканца Тира Николса за неосторожное вождение. Во время задержания они применили электрошокер и перцовый баллончик, а также били его ногами, кулаками и дубинкой. Родственники Николса заявили, что мужчина получил перелом шеи и умер из-за почечной недостаточности и остановки сердца.

В полиции объяснили, что во время задержания «произошла стычка», после которой задержанный попытался скрыться с места происшествия. Задержание проводили пять чернокожих полицейских, им предъявлено обвинение в убийстве второй степени.

28 января власти города опубликовали три видеозаписи, на которых полицейские жестко задерживают Николса, который не был вооружен. На кадрах видно, что мужчину много раз ударили как по лицу, так и по спине, а один из сотрудников полиции занес ногу над его головой. Из-за смерти Николса в Мемфисе, Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах прошли протестные демонстрации.

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Теги
убийство афроамериканец полиция США
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