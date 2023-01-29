Более полутысячи человек в Иране пострадали в результате землетрясения

Число пострадавших от землетрясения в Иране выросло до 580

Число пострадавших от землетрясения в городе Хой на северо-западе Ирана достигло 580. Об этом сообщил «Клубу молодых журналистов» страны со ссылкой на губернатора провинции Мотамедян.

«В результате землетрясения в городе Хой на данный момент пострадали 580 человек, два человека погибли», — заявил он. Мотамедян отметил, что шести раненым была проведена операция, еще 20 госпитализированы.

По словам губернатора, городские и сельские районы города пострадали от 20 до 50%. Землетрясение магнитудой 5,9 нанесло ущерб двум городам и более чем 70 селам.

Для пострадавших был развернут полевой госпиталь. Гендиректор Управления дорог и автомобильного транспорта Западного Азербайджана, где находится Хой, заявил, что после землетрясения отсутствуют проблемы с проездом транспорта.

В Хой были отправлены 500 спасателей и группы для проведения оценки ущерба, говорил глава Общества Красного Полумесяца региона Хамид Мехбуби агентству Fars. Кроме того, землетрясение ощущалось в городе Нахичевань в Азербайджане. Толчки длились около 10-15 секунд.