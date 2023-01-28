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Полиция проверит видео с дракой в поезде московского метро

Полиция начала проверку после появления видео с дракой в вагоне метро Москвы

Полиция начала проверку после появления видео с дракой в поезде московского метро, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудниками полиции в результате мониторинга сети «Интернет» была выявлена видеозапись конфликта между пассажирами метро. Предварительно установлено, что инцидент произошел в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии. <...> Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента, устанавливаются все участники конфликта», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что никто не обращался в полицию с заявлением после случившегося.

Полиция проверит видео с дракой в поезде московского метро
Video

Видео драки в вагоне метро появилось в социальных сетях утром 28 января. Когда произошел инцидент, неизвестно. На кадрах видно, как мужчина в капюшоне избивает ногами двоих человек, лежащих на полу вагона. На другом фрагменте видео дерутся два пассажира, а лежит один.

По данным газеты «Известия», инцидент произошел на перегоне у станции метро «Курская».

Теги
Москва драка «Курская» новости
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