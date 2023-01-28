Медведев назвал главу МИД ФРГ «полезной дурой» из-за «войны с Россией»

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя слова главы МИД Германии о «войне с Россией», назвал ее «абсолютной и полезной дурой», сообщается на англоязычной странице бывшего премьера в Twitter.

«Цепляющая фраза: «Мы воюем против России, а не против друг друга». Разве не замечательно, что министр иностранных дел Германии такая абсолютная и полезная дура?» — написал Медведев.

Ранее на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы Бербок призвала союзников перестать спорить друг с другом, нужно ли поставлять Украине танки. «Мы ведем войну против России, а не друг против друга», — сказала она. Министр призвала «делать больше» для обороны Украины и делать это сообща, а не «бросаться обвинениями в Европе».

Слова Бербок раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она попросила немецкое внешнеполитическое ведомство объяснить, что имела в виду глава ведомства.

Позже в МИД Германии объяснили слова Бербок желанием подчеркнуть единство Европейского союза, НАТО и партнеров по «семерке» (G7) в поддержке Украины.

Слова Бербок раскритиковал премьер-министр Саксонии, федеральной земли в составе ФРГ, Михаэль Кречмер. «Министр иностранных дел — наш главный дипломат. Она должна взвешивать свои слова. В острой ситуации мы не можем позволить себе двусмысленных заявлений», — заметил он.