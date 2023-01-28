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В Индии пилот погиб при крушении двух истребителей

ВВС Индии сообщили о гибели пилота при крушении истребителей Су-30 и Mirage 2000
Фото: ANI / Reuters
Фото: ANI / Reuters

При крушении истребителей Су-30 и Mirage 2000 в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии погиб один пилот, сообщил представитель ВВС страны в Twitter.

«Сегодня утром два истребителя ВВС Индии потерпели аварию недалеко от Гвалиора. Самолеты выполняли обычную боевую тренировочную полетную задачу. Один из трех пилотов получил смертельные ранения», — сказано в сообщении.

В Индии пилот погиб при крушении двух истребителей
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Истребители Су-30 и Mirage 2000 разбились утром 28 января. Телеканал NDTV и агентство Ani писали, что самолеты упали в окрестностях города Морена.

На борту Су-30, по данным агентства, находились двое пилотов, а в истребителе Mirage 2000 — один. Источник агентства в индийском Минобороны указывал, что двоих пострадавших пилотов нашли живыми, а к третьему вылетел спасательный вертолет.

В Гвалиоре находится авиабаза индийских ВВС. Как сообщал NDTV, самолеты вылетели оттуда для участия в учениях.

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Руководство ВВС Индии сформировало специальную комиссию для расследования инцидента. Вошедшие в нее специалисты должны установить причины авиакатастрофы. По информации Ani, в качестве одной из версий крушения рассматривается столкновение самолетов в воздухе. Истребители летели на большой скорости и практиковались в выполнении боевой задачи, отмечает агентство.

Теги
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