В Индии пилот погиб при крушении двух истребителей
При крушении истребителей Су-30 и Mirage 2000 в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии погиб один пилот, сообщил представитель ВВС страны в Twitter.
«Сегодня утром два истребителя ВВС Индии потерпели аварию недалеко от Гвалиора. Самолеты выполняли обычную боевую тренировочную полетную задачу. Один из трех пилотов получил смертельные ранения», — сказано в сообщении.
Истребители Су-30 и Mirage 2000 разбились утром 28 января. Телеканал NDTV и агентство Ani писали, что самолеты упали в окрестностях города Морена.
На борту Су-30, по данным агентства, находились двое пилотов, а в истребителе Mirage 2000 — один. Источник агентства в индийском Минобороны указывал, что двоих пострадавших пилотов нашли живыми, а к третьему вылетел спасательный вертолет.
В Гвалиоре находится авиабаза индийских ВВС. Как сообщал NDTV, самолеты вылетели оттуда для участия в учениях.
Руководство ВВС Индии сформировало специальную комиссию для расследования инцидента. Вошедшие в нее специалисты должны установить причины авиакатастрофы. По информации Ani, в качестве одной из версий крушения рассматривается столкновение самолетов в воздухе. Истребители летели на большой скорости и практиковались в выполнении боевой задачи, отмечает агентство.