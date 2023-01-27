Производитель шин Goodyear сократит 500 человек из-за инфляции
Американский производитель шин Goodyear Tire & Rubber Co уволит 500 сотрудников, говорится в заявлении на сайте компании.
Там объяснили решение «неясным краткосрочным макроэкономическим прогнозом» и ростом инфляции. По словам гендиректора Ричарда Дж. Крамера, результаты Goodyear за четвертый квартал не оправдали ожиданий. Сами результаты компания обещает опубликовать в феврале.
Увольнение сотрудников в Goodyear назвали «трудным шагом, необходимым, чтобы подготовить бизнес к будущему успеху».
Goodyear ожидает, что расходы на реструктуризацию составят $55 млн, в основном из-за выходных пособий, большая часть которых будет выплачена в первой половине 2023 года. При этом реструктуризация сэкономит компании около $5 млн в первом квартале и примерно $15 млн во втором.
Goodyear была основана в 1898 году в американском штате Огайо. Согласно информации на ее сайте, на 57 предприятиях компании в 23 странах работают около 72 тыс. человек.