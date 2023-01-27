В Раде предложили выгнать из партии Юлию Тимошено после «отдыха в Дубае»

Юлия Тимошенко (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая предложила исключить Юлию Тимошенко из партии «Батькивщина». Об этом она написала в Facebook (владелец соцсети, компания Meta признана экстремистской и запрещена в России) после того, как в украинских СМИ появились сообщения о том, что Тимошенко, которая является основателем и бессменным лидером партии «Батькивщина» и главой фракции в парламенте, провела начало января в Дубае.

«Обращаюсь к ВО [всеукраинскому объединению] «Батькивщина» с призывом исключить Юлию Владимировну из фракции и партии [🤔]», — написала она, опубликовав фотографию, на которой, по данным СМИ, снята Тимошенко во время отдыха на пляже.

О том, что Юлия Тимошенко начало января провела в Дубае, сообщила ранее «Украинская правда». Журналист издания Михаил Ткач утверждает, что ему 5 января удалось снять на видео на закрытом пляже в Дубае мужа Тимошенко Александра и ее саму. Как только Тимошенко заметила, что привлекает внимание, она сразу покинула пляж.

По данным «Украинской правды», проживали они в отдельной вилле пятизвездочной гостиницы Kempinski на насыпном острове Палм-Джумейра. Через пять дней, по данным газеты, Тимошенко с мужем вернулись в Киев.

Собеседники издания в бизнес-кругах сообщили, что семья дочери Тимошенко переехала в Дубай еще до начала спецоперации России на Украине и сейчас живет там, периодически приезжая в Европу.

23 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий чиновникам, а также сотрудникам правоохранительных органов выезжать за рубеж в отпуск «или с какой-либо другой негосударственной целью». Позднее был опубликован президентский указ, из которого следовало, что выезд не по служебным делам запрещается всем членам правительства и их заместителям, руководству других органов исполнительной власти и заместителям, руководству офиса президента, СБУ, Нацбанка, ЦИК, секретарю СНБО, депутатам Верховной рады, судьям, прокурорам.

26 января из партии «Слуга народа» исключили депутата Николая Тищенко, который выехал в Таиланд. Посольство Украины сообщало, что Тищенко намеревался провести там встречу с «представителями украинской общины Таиланда».

Однако Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что не отправлял Тищенко за границу и не подписывал распоряжения о его командировке. После этого глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что инициирует срочное заседание по вопросу об исключении Тищенко.