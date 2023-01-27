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«РИА Новости» сообщили, что в попавшем в аварию Ми-8 не было пассажиров
«РИА Новости»: в совершившем жесткую посадку во Внуково вертолете не было пассажиров
В кабине совершившего жесткую посадку в аэропорту Внуково вертолета не было пассажиров, сообщил источник «РИА Новости».
Авария с вертолетом специального летного отряда «Россия» во Внуково произошла 27 января. Отряд занимается авиационными перевозками президента и правительства, спикеров Совета Федерации и Госдумы и других представителей высших органов власти. Он подчиняется управлению делами президента России.
При взлете командир воздушного судна заметил неисправность и прекратил взлет, сообщила РБК пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова. Никто не пострадал, вертолет получил незначительные повреждения. Источник РБК в МЧС уточнил, что машина зацепила землю хвостом.