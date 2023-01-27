Россияне рассказали о главных страхах на дорогах

Самый большой страх для большей части российских водителей представляют пешеходы, которые перебегают дорогу в неположенных местах (48%), следует из результатов исследования Группы «Ренессанс страхование» и сервиса по проверке и подбору автомобилей Автокод (есть у РБК). Больше всего этого боятся петербуржцы (48% респондентов из этого города).

На втором месте среди главных страхов водителя стоит потеря управления автомобилем (36%). Третье место делят боязнь внезапного появления животного и другие водители, которые ведут себя агрессивно на дороге (по 34%). Больше всего резких автолюбителей боятся жители Новосибирска (у 24% опрошенных этот риск стоит на первом месте).

Большинство россиян (90%) отмечают, что хотя бы раз в год с ними случаются неприятные происшествия на дороге. Некоторые сталкиваются с проблемами чаще: по 3% опрошенных указали, что подобные происшествия случаются с ними каждую неделю или месяц.

Самыми распространенными причинами ДТП стали столкновение с другими машинами (37%) и повреждение автомобиля посторонними предметами, например, отлетевшим камнем, при движении (24%). Отмечается, что частота крупных ДТП в январе возрастает больше, чем на четверть.

Более половины водителей, чтобы избежать происшествия на дороге или случайного ДТП, держат дистанцию перед другим автомобилем (59%) и используют поворотники при перестроении (54%). 43% респондентов считает, что важно снижать скорость при движении по городу, почти столько же (42%) стараются не отвлекаться на телефон.

Свыше трети водителей (38%) стараются не провоцировать других на ответную агрессию, а 36% автолюбителей проверяют системы машины на исправность перед каждой поездкой. Каждый пятый отказывается от прослушивания громкой музыки при движении.

По данным МВД, за период с января по ноябрь 2022 года в России произошло более 115 тыс. ДТП. В результате аварий погибли 12 753 человека, пострадало 144 754.