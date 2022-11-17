При пожаре в жилом доме в секторе Газа погибли более 20 человек

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Не менее 21 человека погибли при пожаре в жилом доме в секторе Газа во время вечеринки, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных властей.

По данным агентства, жилое здание загорелось в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа.

Как уточняет Safa, среди погибших были несколько детей, пострадавшие доставлены в больницы.

Джабалия — один из лагерей беженцев и один из самых густонаселенных районов в мире, отмечает агентство.