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Mastercard оценила убытки от приостановки работы в России

Mastercard оценила убытки от приостановки работы в России в $30 млн
Mastercard MA $374,91 -1,4% Купить
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Международная платежная система Mastercard в 2022 году потеряла $30 млн из-за приостановки деятельности в России, сообщила компания в финансовой отчетности за четвертый квартал и год.

Чистый убыток до налогообложения за весь 2022 год в размере $30 млн напрямую связан с введенными санкциями и приостановкой деятельности в России. Общие расходы составили $67 млн, в основном они были связаны с дополнительными затратами на сотрудников. При этом часть расходов компенсировалась чистой прибылью в размере $37 млн из-за сокращения обязательств по части соглашений с клиентами из-за приостановки деятельности в стране.

Чистая прибыль Mastercard за 2022 год достигла $9,9 млрд, что примерно на 14% больше показателя предыдущего года ($8,7 млрд). Убытки от ухода из России составили приблизительно 0,3% от чистой прибыли компании.

Во втором квартале Mastercard оценила ущерб от приостановки работы в России в $26 млн. Компания прогнозировала, что по итогам 2022 года убытки, связанные с уходом из России, составят $37 млн.

Mactercard и еще одна крупнейшая международная платежная система — Visa — ушли из России в марте. Теперь их иностранные карты не работают в России, а российские — за границей.

Теги
платежная система финансовая отчетность Mastercard
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