Режиссер «Достучаться до небес» отказался работать над российским фильмом

Томас Ян (Фото: Horst Galuschka / imago / Global Look Press)

Режиссер фильма «Достучаться до небес» Томас Ян потребовал удалить все упоминания о себе из российской исторической драмы «Шпион». Об этом РБК сообщили в пресс-службе кинокомпании N Films, которая занимается производством фильма.

Там добавили, что Яну предложили работать над «Шпионом» в феврале 2021 года. Какое-то время он «пытался усидеть на всех стульях» и участвовал в подготовке проекта к съемкам, но теперь требует удалить все упоминания о себе из-за «давления германской прессы», заявили в российской компании. «Я не хочу быть причастным к этому», — цитирует Яна пресс-служба N Films. Там не уточнили, какие именно издания его раскритиковали и когда, и не сказали, успел ли он снять что-либо и взял ли деньги за работу.

В компании заявили, что Ян угрожал судом продюсеру фильма Александру N, если тот не удалит упоминания в ближайшие дни. Компания временно убрала его имя, потому что «не хочет портить отношения», рассказал Александр N. «У нас есть документы, подтверждающие участие Томаса Яна в качестве режиссера проекта «Шпион», и закон на нашей стороне», — подчеркнул он.

Актер из «Достучаться до небес» и «Бесславных ублюдков» Тиль Швайгер, который был заявлен на роль отца экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Хорста Каснера в «Шпионе», «отказывается выходить на связь, полностью исключив общение с командой и прессой», добавили в N Films.

Кинокомпания объявила о начале производства фильма «Шпион» в 2019 году. В картине, основанной на реальных событиях, рассказывается о советском разведчике, который влюбился в немецкую девушку и решил уйти со службы, чтобы посвятить себя семье. Сценаристы фильма — Александр N, Анна Овчарова и Родион Головань.

На сайте N Films в разделе «Команда проекта» по состоянию на вечер 26 января Тиль Швайгер заявлен как актер, а Томас Ян — как режиссер-постановщик и оператор.