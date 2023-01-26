Двое колумбийцев погибли в ходе боев на стороне Украины

МИД Колумбии сообщил о гибели двух своих граждан в ходе боев на стороне Украине

Двое граждан Колумбии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины, погибли в бою 18 января, сообщает пресс-служба колумбийского МИДа.

«Двое граждан Колумбии были на Украине с декабря и служили в 49-м пехотном батальоне украинской армии», — говорится в сообщении. Имена и фамилии военных не приводятся.

Сотрудники посольства Колумбии в Польше и Украине связались с женами погибших, которых проинформировали о начале процесса репатриации тел. Семьи погибших военных в свою очередь заявили, что хотели бы получить фотодоказательства для подтверждения смерти своих родственников.

Ранее двое граждан Великобритании, 28-летний Крис Пэрри и 47-летний Эндрю Бэгшоу, принимавшие участие в боевых действиях на стороне Украины, погибли под Соледаром. Пэрри сначала занимался эвакуацией жителей из Северодонецка, затем работал к востоку от Лимана, Бэгшоу принимал участие в доставке гуманитарной помощи.

По данным Sky News, оба пропали без вести 7 января, во время боев на соледарском направлении, и погибли «при попытке гуманитарной эвакуации из Соледара». Семья одного из британцев сообщила, что в машину, в которой ехали Пэрри и Бэгшоу, попал артиллерийский снаряд.