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Правозащитники сообщили о резком росте числа смертей журналистов в 2022-м

CPJ: За 2022 год по всему миру погибли 67 журналистов
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

За прошлый год по всему миру погибли по меньшей мере 67 журналистов и работников СМИ, что почти на 50% больше по сравнению с предыдущим годом (45 человек), а также максимум с 2018 года, говорится в отчете Комитета по защите журналистов (CPJ). В последние три года показатель находился на минимальном уровне за прошедшие 20 лет.

По данным организации, гибель как минимум 41 журналиста и работника СМИ была напрямую связана с его профессиональной деятельностью. Обстоятельства смерти еще 26 человек устанавливаются.

Более половины всех неестественных смертей медиаработников зарегистрировано в трех странах — на Украине (15), в Мексике (13) и Гаити (7), что является самым высоким годовым показателем, который комитет когда-либо фиксировал в каждом из этих государств.

В публикации отмечается, что организация регистрирует три типа смертей журналистов, связанных с их профессиональной деятельностью: преднамеренные убийства в отместку за репортажи, гибель в бою или в результате перекрестного огня и смерть на опасных заданиях. Также учитывается гибель сотрудников службы поддержки СМИ, таких как переводчики, водители и охранники; в 2022 году зафиксировано было одно такое убийство в Казахстане.

В Мексике и на Гаити журналисты в основном становились жертвами убийств в отместку за свою работу, и, по данным организации, в подавляющем большинстве случаев преступники не были привлечены к ответственности. Мексика входит в перечень государств, где убийцам журналистов удается избежать наказания за убийство.

Также в список стран, где погибли журналисты в ходе своей работы, входят Сомали, Мьянма, Чад, Колумбия, США, Израиль и Палестина, Филиппины, Бразилия, Сирия, Чили, Турция и Индия. 

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журналист
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