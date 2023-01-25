Станислав Садальский (Фото: Владимир Умикашвили / РИА Новости)

Заслуженного артиста РСФСР Станислава Садальского выписали из больницы. Об этом он сообщил в LiveJournal.

«Прибыл из реанимации, а тут миллионы звонков и сообщений! Не могу ответить на все, но я всем и каждому в отдельности благодарен за молитвы и поддержку», — написал актер. Он поблагодарил врачей Боткинской городской клинической больницы: «Обогрели, залатали».

Садальского госпитализировали в ночь на 24 января с кровотечением. «Грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты», — сказал он тогда.

24 января артист должен был лететь в Мурманск. Теперь он уточнил, что оба спектакля «Скупой папик» с его участием переносятся на 17–18 мая. 6 и 7 февраля он собирается лететь в Архангельск и Северодвинск, там спектакли состоятся.

Садальскому 71 год. С 1973 по 1982 год он служил в «Современнике», потом перешел в Московский театр на Юго-Западе, где проработал два года. Садальский снялся в фильмах «О бедном гусаре замолвите слово» (1980), «Торпедоносцы» (1983), «Место встречи изменить нельзя» (1979).