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В Москве госпитализировали актера Станислава Садальского

Актер Станислав Садальский сообщил о госпитализации в Боткинскую больницу с кровотечением

Заслуженного артиста РСФСР, актера Станислава Садальского доставили в Боткинскую больницу в Москве с кровотечением. Об этом артист сообщил в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

«Ночью по «скорой» забрали в больницу, грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты <...> Пока кровотечение не остановили», — написал он. Актер добавил, что должен был лететь в Мурманск 24 января.

К посту Садальский прикрепил фотографию из лифта больницы, где видно, что он сидит на кресле-каталке в окружении врачей.

Садальский родился 8 августа 1951 года в селе Чкаловском Чувашской АССР. С 1973 по 1982 год он служил в «Современнике», а затем перешел в Московский театр на Юго-Западе, где проработал еще два года. Сотрудничал с театральным агентством «ЛеКур». Садальский снялся более чем в 110 проектах, в их числе в фильмах «О бедном гусаре замолвите слово» (1980), «Торпедоносцы» (1983), «Место встречи изменить нельзя» (1979) и киножурнале «Ералаш».

Звание Заслуженного артиста РСФСР он получил в 1991 году. Также имеет звание Народного артиста Чувашской Республики.

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Москва госпитализация Садальский
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