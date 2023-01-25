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Мужчина напал с ножом на пассажиров поезда в Германии

Два человека погибли и пять пострадали при нападении с ножом в поезде в Германии
Фото: Lukas Schulze / Getty Images
Фото: Lukas Schulze / Getty Images

Мужчина напал на пассажиров поезда в Германии, сообщила министр внутренних дел земли Шлезвиг-Гольштейн Сабина Зюттерлин-Ваак, передает Bild. Два человека погибли, пятеро пострадали.

Поезд следовал из Киля в Гамбург, нападение произошло чуть раньше 15:00 (17:00 мск). Вскоре после этого полиция задержала мужчину в коммуне Брокштедт.

Одноименную станцию временно закрыли. Оператор железных дорог Deutsche Bahn сообщил в Twitter об отмене поездов дальнего следования из Гамбурга в Киль и обратно.

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