Шувалов анонсировал скорое создание первого фонда акционерного капитала

Игорь Шувалов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В ближайшее время может быть создан первый фонд акционерного капитала, в котором будут участвовать ВЭБ.РФ и коммерческие банки, сообщил журналистам глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК. Такие фонды должны стать мерой поддержки проектов в случае, если у их инициатора не хватает собственного капитала.

«Сегодня на заседании инвестиционного комитета Министерства экономического развития под руководством Максима Решетникова было принято решение об одобрении первого такого фонда. Сейчас мы доработаем в течение двух недель и, я думаю, в ближайшее время первый фонд создадим», — пояснил Шувалов.

Он напомнил, что фонды будут создаваться для того, чтобы заместить недостаток капитала инициатора какого-либо проекта капиталом, «который образуется при помощи коммерческого банка и ВЭБа».

Фонды будут финансировать любые проекты, интересные госкорпорации развития и коммерческим банкам, например сервисные или промышленные проекты, отметил Шувалов.

При этом он подчеркнул, что в рамках работы фондов требования к капиталу акционера — инициатора проекта будут менее жесткими, чем в рамках Фабрики проектного финансирования (еще один механизм финансирования инвестиционных проектов ВЭБа) — инвестору можно будет обладать долей собственных средств в размере менее 10%, тогда как для участия в Фабрике проектного финансирования она составляет не менее 15%.

В начале ноября Шувалов на совещании с президентом сообщал, что к обсуждению создания фондов акционерного капитала привлечены «Сбер», ВТБ и «очень активно» — Газпромбанк. «Мы первоначально думали, что будет создан единый фонд, но потом банки предложили, чтобы эта инициатива касалась создания нескольких фондов», — отмечал глава ВЭБ.РФ.

По итогам этого совещания президент Владимир Путин дал поручение правительству, ЦБ и ВЭБ.РФ рассмотреть вопрос создания фондов акционерного капитала. Согласно поручению, ВЭБ.РФ должен гарантировать минимальную доходность участвующих в фонде банков в размере не менее 4% годовых. Кроме того, должна быть предусмотрена возможность применения банками пониженных коэффициентов риска по вложениям в фонды акционерного капитала при расчете обязательных нормативов.