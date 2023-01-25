В Махачкале объявили план «Перехват» из-за направлявшего на прохожих дробовик мужчины

В Махачкале объявили план «Перехват» из-за мужчины с дробовиком

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В столице Республики Дагестан Махачкале объявлен план «Перехват» из-за неизвестного мужчины, который направлял на прохожих дробовик и стрелял в воздух, сообщает МВД региона.

Стрелок прогуливался по проспекту Расула Гамзатова примерно в 15:10. Жертв и пострадавших, по предварительным данным ведомства, нет. Полиция пока не установила личность мужчины.

Телеграм-канал Mash Gor сообщил об одном пострадавшем. По информации канала, 35-летний мужчина госпитализирован с ранениями грудной клетки, левого бедра и правой голени.

Позже канал написал о еще одном пострадавшем: его госпитализировали с переломом челюсти. По данным Mash, стрелявший — 35-летний Мурад Абдулкадыров, ранее не судим.