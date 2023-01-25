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Создателя «Рика и Морти» уволили после обвинений в насилии

Создателя «Рика и Морти» отстранили от сериала после обвинений в домашнем насилии
Джастин Ройланд
Джастин Ройланд (Фото: Vivien Killilea / Getty Images for IMDb)

Сценариста американского мультсериала «Рик и Морти» (Rick and Morty) Джастина Ройланда отстранили от работы над новым сезоном проекта. Об этом сообщается в официальном Twitter мультфильма.

«Adult Swim завершила свое сотрудничество с Джастином Ройландом. «Рик и Морти» продолжит выходить. Талантливая и увлеченная делом команда усиленно работает над седьмым сезоном», — говорится в заявлении телешоу.

12 января телеканал NBC сообщил, что Ройланда обвиняют в домашнем насилии — согласно данным уголовного дела, в январе 2020 года он избивал неназванную женщину, с которой он тогда был в отношениях, и ограничивал ее свободу передвижения с помощью угроз, насилия и введения в заблуждение. Ройланд не признал себя виновным. С тех пор прошло более десятка судебных слушаний. Его адвокат Т. Эдвард Велборн заявил, что с нетерпением ждет возможности «очистить имя Джастина и помочь ему».

«Рик и Морти» — комедийный научно-фантастический мультфильм для взрослых, созданный Ройландом и Дэном Хармоном. Он рассказывает о приключениях безумного ученого Рика Санчеса и его внука Морти. Ройланд озвучивает обоих персонажей. На сайте-агрегаторе рецензий Metacritic сериал получил 8,8 балла рейтинга из десяти по мнению зрителей и 87 баллов из 100 по версии критиков.

Теги
мультфильм США отстранение домашнее насилие
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