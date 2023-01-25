Захарова увидела в Прибалтике «чуждый людям коллективный антиразум»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 74,69 (-0,04) Инвестиции, 24 янв, 16:06
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 68,75 (+0,12) Инвестиции, 24 янв, 16:06
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 10:15
В Celsius допустили возврат долгов кредиторам в новом токене Крипто, 10:12
Акции Microsoft упали после выхода квартального отчета и слабых прогнозов Инвестиции, 10:08
Создателя «Рика и Морти» уволили после обвинений в насилии Общество, 10:06
Как власти Китая спасают падающий рынок недвижимости Pro, 10:05
Рогов завил о срыве новой попытки форсирования Днепра Политика, 10:01
«Яндекс» занялся лизингом автомобилей для таксистов Технологии и медиа, 10:00
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Овечкин побил рекорд Гретцки в первом матче после возвращения Спорт, 09:58
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 09:52
«Адмирал Горшков» отработал пуск гиперзвуковой ракеты в Атлантике Политика, 09:49
Дальневосточная ипотека — 2023. Как получить кредит и на что потратить Недвижимость, 09:45
Число сделок в новостройках Москвы сократилось в 2022 году на 15% Недвижимость, 09:39
Захарова увидела в Прибалтике «чуждый людям коллективный антиразум» Политика, 09:33
В России в два раза выросло количество преступлений против военной службы Общество, 09:32
Политика ,  
0 

Захарова увидела в Прибалтике «чуждый людям коллективный антиразум»

Захарова: в Прибалтике по воле англосаксов действует чуждый людям коллективный антиразум
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя арест в Латвии журналиста Sputnik Марата Касема, заявила, что власти стран Прибалтики действуют вопреки разуму и интересам населения.

«Коллективный антиразум, действующий на территории Прибалтики и чуждый интересам людей, на самом деле реализует волю тех самых североатлантических англосаксонских структур, которые сейчас там и заправляют», — сказала Захарова, отметив, что Россия прилагает все усилия для освобождения журналиста. Она призвала россиян поддержать Касема и «добавить свой голос» к «мощному хору» помощи в его отношении.

Захарова добавила, что Соединенные Штаты объявили охоту на неугодных им граждан России, фактически узаконив похищение людей. «Это просто де-факто похищение людей по заказу американских спецслужб, это все облекалось в форму неких ордеров на арест, задержания, на экстрадицию в США. По сути, это просто была охота на граждан России», — подчеркнула официальный представитель МИДа.

5 января шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема задержали спецслужбы Латвии в Риге по обвинению в шпионаже. Его адвокат Имма Янсоне настаивала, чтобы его отпустили под залог, но суд принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Касем является гражданином Латвии, он работал в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва».

В начале апреля прошлого года экс-шеф-редактора Sputnik Meedia Елену Черышеву задержали в Эстонии по подозрению в нарушении международных санкций. Против нее завели дело о поддержании экономических связей в обход международных санкций. Позже ее выпустили под подписку о невыезде.

Теги
Персоны
Мария Захарова Sputnik Латвия задержание

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Захарова назвала заслуженным понижение уровня дипотношений с Эстонией
Политика
Захарова исключила переговоры с Киевом из-за «оголтелой партии войны»
Политика
Захарова предложила Зеленскому ввести санкции против Хрюши и Степашки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter