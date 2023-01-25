Захарова увидела в Прибалтике «чуждый людям коллективный антиразум»

Мария Захарова (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя арест в Латвии журналиста Sputnik Марата Касема, заявила, что власти стран Прибалтики действуют вопреки разуму и интересам населения.

«Коллективный антиразум, действующий на территории Прибалтики и чуждый интересам людей, на самом деле реализует волю тех самых североатлантических англосаксонских структур, которые сейчас там и заправляют», — сказала Захарова, отметив, что Россия прилагает все усилия для освобождения журналиста. Она призвала россиян поддержать Касема и «добавить свой голос» к «мощному хору» помощи в его отношении.

Захарова добавила, что Соединенные Штаты объявили охоту на неугодных им граждан России, фактически узаконив похищение людей. «Это просто де-факто похищение людей по заказу американских спецслужб, это все облекалось в форму неких ордеров на арест, задержания, на экстрадицию в США. По сути, это просто была охота на граждан России», — подчеркнула официальный представитель МИДа.

5 января шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема задержали спецслужбы Латвии в Риге по обвинению в шпионаже. Его адвокат Имма Янсоне настаивала, чтобы его отпустили под залог, но суд принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Касем является гражданином Латвии, он работал в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва».

В начале апреля прошлого года экс-шеф-редактора Sputnik Meedia Елену Черышеву задержали в Эстонии по подозрению в нарушении международных санкций. Против нее завели дело о поддержании экономических связей в обход международных санкций. Позже ее выпустили под подписку о невыезде.