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Береговая охрана США сообщила о «российском судне-разведчике» на Гавайях

Береговая охрана США сообщила о «российском корабле-разведчике» у гавайских берегов

Береговая охрана США сообщила о «российском судне-разведчике» на Гавайях
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У берегов Гавайских островов находится, предположительно, российское судно-разведчик, сообщила на своем сайте Береговая охрана США.

«В последние недели Береговая охрана США продолжает следить за российским судном, которое, как предполагается, является кораблем для сбора разведданных, у берегов Гавайских островов», — сказано в сообщении.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В конце прошлого года Индо-Тихоокеанское командование США сообщило, что 21 декабря пилот китайского истребителя J-11 «совершил небезопасный маневр во время перехвата самолета RC-135 ВВС США», который законно находился в воздушном пространстве над Южно-Китайским морем. Американский самолет выполнил «маневры уклонения», чтобы не столкнуться с китайским.

Пекин, в свою очередь, обвинил RC-135 в опасном маневре. Кроме того, в командовании Южного военного округа Китая заявили, что это был самолет-разведчик. Заявление США там назвали «чистой клеветой и обманом», передавала китайская газета Global Times.

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береговая охрана США Гавайи разведка
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