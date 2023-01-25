В Финляндии предложили поставить на паузу переговоры по вступлению в НАТО
Переговоры с Турцией по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО стоит поставить на паузу. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Пекка Хаависто, слова которого приводит Reuters.
«Необходим тайм-аут, прежде чем мы вернемся к трехсторонним переговорам и посмотрим, где мы окажемся, когда осядет пыль после нынешней ситуации, поэтому пока не следует делать никаких выводов», — сказал он.
Слова Хаависто прозвучали на фоне обвинений МИД Турции в нарушении трехстороннего меморандума об устранении опасений Анкары по поводу членства Финляндии и Швеции в НАТО. Это произошло в ответ на акцию протеста у посольства Турции в Стокгольме, где датский ультраправый политик Расмус Палудан, возглавляющий антиисламскую партию Stram Kurs («Жесткий курс»), сжег Коран. Эту акцию разрешили шведские власти.
В качестве ответной меры МИД Турции отменил визит в страну министра обороны Швеции Пола Йонсона, поскольку в нем «уже нет смысла».