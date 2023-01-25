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Пропавшую в Бурятии девочку-подростка нашли в Челябинске

В Челябинске нашли пропавшую 13-летнюю девочку из Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба полиции Бурятии.

«Разыскиваемая 13-летняя Вероника Максимова найдена полицейскими в городе Челябинск. В настоящее время с ней работают сотрудники полиции», — говорится в сообщении.

В ближайшее время подростка передадут законным представителям.

Как накануне сообщал СК Бурятии, девочка пропала 17 января в селе Сотниково. Девочка ушла из дома под предлогом навестить бабушку, и не вернулась. По данным следствия, она отправилась на встречу с мужчиной, с которым познакомилась в социальных сетях.

«Они катались на машине, после чего мужчина привез девочку обратно и около полуночи оставил в центре села возле спортивного клуба. По его словам, девочка намеревалась направиться в село Старое Татаурово Прибайкальского района к друзьям», — говорилось в сообщении. 

Теги
Бурятия Челябинск МВД СК подросток
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