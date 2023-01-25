Помпео заявил о подготовке США украинских военных еще до начала конфликта

США в течение долгого времени обучали солдат ВСУ и помогали силам спецназначения Украины. Об этом в эфире Fox News заявил экс-госсекретарь США Майк Помпео.

«Когда я еще был главой ЦРУ, я бывал на юго-востоке Украины неоднократно, мы помогали их силам специального назначения различными методами, это все, что я могу сказать», — рассказал Помпео.

Американские и британские военные инструкторы появились на Украине после 2014 года. Они обучали украинские войска вести боевые действия по стандартам НАТО. В феврале прошлого года, когда появились новости о возможном начале конфликта на Украине, инструкторы покинули страну.

Страны Запада оказывают Киеву военную и финансовую помощь. США и их союзники поставляют Украине оружие и боеприпасы. Россия критически относится к западной военной помощи. В Москве считают, что это приводит к эскалации конфликта.