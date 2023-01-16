ФСИН заявила о непричастности к магазину для заключенных «Сидим-едим»

Название изменил магазин партнера ФГУП «Калужское», которое занимается магазинами на территории учреждений уголовно-исправительной системы. Поменял название фсинмагазин.рф, который обслуживает СИЗО Москвы

Фото: РБК

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не имеет отношения к сайту «Сидим-едим.рф», где можно заказать продукты осужденным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает RT.

Ранее на сайте «фсинмагазин.рф» появился баннер, что магазин решил провести ребрендинг и теперь сайт будет называться «Сидим-едим.рф».

ТАСС отмечает, что ранее ФСИН выявила свыше 30 сервисов, которые неправомерно используют название службы. По данным агентства, сайты, в названии которых использовалась аббревиатура ФСИН, начали ребрендинг после обращения ведомства.

На сайте ФСИН указано, что торговлю в магазинах на территории учреждений уголовно-исправительной системы ведут предприятия и ФГУП «Калужское» ФСИН России, ФГУП «Промсервис» ФСИН России, ФГУП «Главное промышленно-строительное управление» ФСИН России и ФГУП «Архангельское» ФСИН России. Заказать продукты для заключенных можно на сайтах www.fsin-pokupka.ru, www.fsin-shop.ru, www.fsinzak.ru и www.fsin-peredaha.ru.

Первым из них, www.fsin-pokupka.ru, управляет АО «Предприятие УИС «Калужское». На портале отмечается, что в Москве и Подмосковье заключенным можно заказать продукты через «фсинмагазин.рф», который и решил сменить название на «Сидим-едим.рф». Учредителем предприятия является Росимущество, следует из данных «РБК. Компании».