Пушилин сравнил с «Минском» упомянутый Лукашенко пакт о ненападении

Денис Пушилин (Фото: РИА Новости)

Пакт о ненападении, который, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, предлагала заключить Украина, не стоит воспринимать как проявление миролюбия, необходимо вспомнить пример минских соглашений, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«У нас есть пример минских соглашений. Весь мир убедился после откровений известных политиков — [бывшего президента Франции Франсуа] Олланда и [экс-канцлера ФРГ Ангелы] Меркель, что договоренности заключались не с целью их выполнить, а чтобы выиграть время и накачать Украину оружием», — написал он в своем телеграм-канале.

24 января Лукашенко заявил, что Киев предложил Минску заключить пакт о ненападении. Он назвал противоречивыми сигналы, которые страна получает от Украины: с одной стороны, Белоруссию просят ни в коем случае не воевать с Украиной, а с другой — западные страны продолжают готовить на Украине и вооружать «боевиков и экстремистов», утверждал Лукашенко. До этого Минск неоднократно обвинял Киев в планах напасть на Белоруссию.

Украинский президент Владимир Зеленский после слов Лукашенко заявил, что планов нападать на Белоруссию у Киева нет и никогда не было. «Все, что Украина официально предлагает, вы слышите», — сказал Зеленский. Он назвал эти слова «главным сигналом от всего украинского народа к белорусскому народу».

Первые минские соглашения были заключены в 2014 году, а вторые — в 2015-м трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. В согласовании «Минска-2» участвовали Франция и Германия, их представляли Олланд и Меркель. Договоренности закрепили основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе, обязательство сторон прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех». Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись, стороны обвиняли в их нарушениях друг друга.

В декабре прошлого года Меркель назвала минские соглашения «попыткой дать время» Киеву. По мнению экс-канцлера, в те годы Россия «могла легко захватить» Украину, а страны НАТО вряд ли оказывали бы ей такую поддержку, как сейчас. «[Украина] также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня», — подчеркнула бывший немецкий канцлер.

Олланд согласился с ее позицией: «Ангела Меркель права. Минские соглашения на время остановили наступление россиян». По его словам, Украина «укрепила свою военную позицию», армия страны стала лучше обучена и оснащена по сравнению с 2014 годом.

Президент Владимир Путин заявил, что слова Меркель разочаровали его: по мнению главы государства, это значит, что все участники соглашения «обманывали» Россию, а переговоры тогда велись лишь для «накачки» Украины вооружениями. В связи с этим, считает он, решение начать военную операцию 24 февраля было правильным. В Кремле после слов Меркель заявили, что у России есть основания не доверять странам Запада.