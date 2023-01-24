Кашеварова ушла с поста в центральном аппарате ЛДПР

Анастасия Кашеварова (Фото: kashevarova/ Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Замглавы центрального аппарата ЛДПР Анастасия Кашеварова ушла с поста в партии. Об этом она сама сообщила РБК.

«Я ушла по собственному желанию, потому что хочу сконцентрировать и направить все свои знания, силы, на помощь людям в связи с СВО. Я выбрала гуманитарную миссию, а не политическую», — пояснила политик. Она отметила, что ее временами жесткую личную позицию часто путали с позицией партии.

В пресс-службе ЛДПР заявили РБК, что Кашеварова «перегружена общественной работой»: составлением баз военнопленных и пропавших без вести, проблемами мобилизованных. «Объективно совмещать эту деятельность с растущими объемами работы в ЛДПР невозможно. Однако Анастасия остается другом ЛДПР и будет участвовать в нашей работе проектно», — заверили в партии.

Кашеварова — бывший главный редактор издания Daily Storm, после — советник спикера Госдумы Вячеслава Володина по взаимодействию со СМИ. В 2020 году она ушла из Госдумы, пояснив, что не может «исключить в себе журналиста, а тем более жену и маму». С июля 2022 года Кашеварова была соведущей программы РЭБ («Радиоэлектронная борьба») на «Первом канале». В центральный аппарат ЛДПР журналистка пришла в ноябре 2022 года, в партии она занималась информационной политикой.