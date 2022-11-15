Экс-советник Володина Кашеварова займется информполитикой в ЛДПР

Анастасия Кашеварова (Фото: akashevarova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) )

Бывший советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова перешла на работу в центральный аппарат ЛДПР, где она будет заниматься информационной политикой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе партии.

По словам замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова, Кашеварова станет заместителем руководителя центрального аппарата партии. По его словам, вышло распоряжение о назначении замов руководителя центрального аппарата ЛДПР. «В том числе и на Кашеварову», — сказал Нилов (цитата по ТАСС).

Должность руководителя центрального аппарата партии сейчас занимает глава партии Леонид Слуцкий, следует из информации о структуре партии на ее сайте.

РБК обратился за комментарием к Анастасии Кашеваровой.

Кашеварова была советником спикера Госдумы Вячеслава Володина по взаимодействию со СМИ с января 2019 года по сентябрь 2020 года. До этого с лета 2017 года она была главным редактором издания Daily Storm.

В сентябре 2020 года Кашеварова ушла из Госдумы, пояснив в Telegram, что не может «исключить в себе журналиста, а тем более жену и маму».

В июле 2022 года Кашеварова стала соведущей Александра Смола в телепрограмме «РЭБ» («Радиоэлектронная борьба») на «Первом канале».