Экс-советник Володина Кашеварова займется информполитикой в ЛДПР
Бывший советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова перешла на работу в центральный аппарат ЛДПР, где она будет заниматься информационной политикой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе партии.
По словам замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова, Кашеварова станет заместителем руководителя центрального аппарата партии. По его словам, вышло распоряжение о назначении замов руководителя центрального аппарата ЛДПР. «В том числе и на Кашеварову», — сказал Нилов (цитата по ТАСС).
Должность руководителя центрального аппарата партии сейчас занимает глава партии Леонид Слуцкий, следует из информации о структуре партии на ее сайте.
РБК обратился за комментарием к Анастасии Кашеваровой.
Кашеварова была советником спикера Госдумы Вячеслава Володина по взаимодействию со СМИ с января 2019 года по сентябрь 2020 года. До этого с лета 2017 года она была главным редактором издания Daily Storm.
В сентябре 2020 года Кашеварова ушла из Госдумы, пояснив в Telegram, что не может «исключить в себе журналиста, а тем более жену и маму».
В июле 2022 года Кашеварова стала соведущей Александра Смола в телепрограмме «РЭБ» («Радиоэлектронная борьба») на «Первом канале».