Путин пригласил короля Эсватини Мсвати III на саммит в Петербурге

Мсвати III (Фото: Carlo Allegri / Reuters)

Владимир Путин пригласил короля Эсватини Мсвати III на саммит Россия — Африка, который пройдет в Петербурге в июле, сообщил глава МИДа Сергей Лавров, находящийся с визитом в этом африканском королевстве, передает ТАСС.

«В первом саммите, который прошел в октябре 2019 года в Сочи, принял участие Его Величество король Эсватини, и он приглашен на предстоящее в Санкт-Петербурге мероприятие. И по просьбе президента [России Владимира] Путина, по поручению моего президента, я подтвердил, что мы очень ожидаем участия Его Величества в этой встрече в верхах», — заявил Лавров.

Приглашение посетить Россию передано также главе МИД Эсватини, она может приехать в страну в любое удобное для нее время, сообщил министр.

Поездка Лаврова в Эсватини стала первым его визитом в эту страну с момента вступления в должность министра иностранных дел в 2004 году. Королевство Эсватини расположено в Южной Африке, до 2018 годаоно носило название Свазиленд. Население Эсватини — чуть больше миллиона человек. Страна не имеет выхода к морю. Король Мсвати III находится на престоле с 1986 года. Эсватини известна традициями полигамии — Мсвати III имеет 15 жен.