В Омске военного осудили за хищение шлемов и масок на 22 млн руб.
Омский гарнизонный военный суд приговорил майора запаса Алексея Иванова к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает телеграм-канал пресс-службы 2-го Восточного окружного военного суда.
«Военнослужащий в составе организованной группы осуществил хищение авиационных защитных шлемов и кислородных масок на общую сумму свыше 22 млн руб.», — говорится в сообщении.
Суд также частично удовлетворил гражданский иск Минобороны к Иванову. Приговор в законную силу пока не вступил, отметили в суде.
13 января председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщал о расследовании похожего дела, писало «РИА Новости». Шестерых фигурантов обвиняют в хищении имущества на 44,5 млн руб. из хранилищ воинских частей и учреждений в Подмосковье и Санкт-Петербурге.