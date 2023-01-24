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В Омске военного осудили за хищение шлемов и масок на 22 млн руб.

В Омске майора приговорили к трем годам колонии за хищение шлемов и масок на 22 млн руб.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Омский гарнизонный военный суд приговорил майора запаса Алексея Иванова к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает телеграм-канал пресс-службы 2-го Восточного окружного военного суда.

«Военнослужащий в составе организованной группы осуществил хищение авиационных защитных шлемов и кислородных масок на общую сумму свыше 22 млн руб.», — говорится в сообщении.

Суд также частично удовлетворил гражданский иск Минобороны к Иванову. Приговор в законную силу пока не вступил, отметили в суде.

13 января председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщал о расследовании похожего дела, писало «РИА Новости». Шестерых фигурантов обвиняют в хищении имущества на 44,5 млн руб. из хранилищ воинских частей и учреждений в Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Теги
военный суд хищение майор
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